На Украине начались массовые протесты против решений Зеленского

В Киеве и Львове начались массовые протесты против решений Зеленского по НАБУ

Жители Киева и Львова вышли на митинги против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщили издание «Страна» и телеканал «Эспрессо Запад».

В Киеве акция прошла у театра имени Ивана Франко. Организатором выступил Центр противодействия коррупции Украины, ранее анонсировавший протест в своем Telegram-канале.

«Это не закон -— это капитуляция перед коррупцией», -— гласил один из плакатов на львовском митинге.

Другой транспарант содержал вопрос: «Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?».

22 июля ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Поводом стало решение Верховной рады о сокращении полномочий НАБУ и САП.

Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в антикоррупционном бюро Украины.