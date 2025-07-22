Ветеран ВСУ призвал к акции протеста у офиса Зеленского

Ветеран ВСУ призвал выйти на акцию протеста у офиса Зеленского из-за НАБУ и САП

Ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Соответствующий пост опубликован на его странице в соцсети X.

Поводом стало решение Верховной рады о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Давайте собираться в 20:00 на площади у театра имени Ивана Франко — ближайшем доступном месте к офису президента. Отстаиваем то, что строили последнее десятилетие», — написал Козятинский.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее премьер Украины заявила, что проблема коррупции в стране «преувеличена».