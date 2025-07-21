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СБУ обвинила депутата Рады в госизмене

СБУ заочно обвинила депутата Рады Христенко во влиянии на НАБУ и госизмене
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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Федору Христенко, уехавшему из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Согласно материалам дела, он был агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По информации СБУ, после начала российско-украинского конфликта Христенко бежал с Украины за границу, при этом он продолжает осуществлять влияние на бюро и находится в тесных отношениях с частью его руководителей.

Во время обысков у контактов депутата нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы бюро, что, как указали в СБУ, свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

Служба безопасности проводит комплексные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства возможных агентурных проникновений российских спецслужб в антикоррупционное бюро, добавили там.

СБУ провела обыски в НАБУ 21 июля. В ходе этих мероприятий был задержан один из руководителей межрегиональных управлений ведомства Руслан Магамедрасулов.

Ранее на Украине сообщили о масштабных обысках на таможенных пунктах.

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