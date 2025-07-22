Стало известно о задержании нескольких сотрудников Baza

Силовики задержали пятерых сотрудников Telegram-канала Baza, в том числе главного редактора Глеба Трифонова. Об этом сообщил адвокат Трифонова Алексей Михальчик в беседе с РИА Новости.

«‎У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК», — сказали агентству.

До этого сообщалось, что Трифонов вместе с другими сотрудниками издания находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. При этом канал отмечал, что в самом следственном управлении отрицают информацию о присутствии главреда и других сотрудников в здании.

По данным RT, главреда Baza опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним до сих пор нет. Как и с сотрудниками, которые находятся в офисе издания. По данным Baza, правоохранители не объясняют, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.