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В Минцифры РФ разъяснили ситуацию с законом об экстремистских запросах в сети

Шадаев: передачи поисковиками запросов пользователей правоохранителям не будет
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Depositphotos

Передача поисковыми системами запросов пользователей правоохранителям не предусмотрена. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют», — сказал он, выступая в Госдуме РФ.

Глава Минцифры отметил, что предоставление поисковых запросов будет возможно только в рамках возбужденного уголовного дела, при наличии конкретных оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности.

17 июля Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Кроме того, наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а должностных лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Эта инициатива вызвала общественный резонанс. Чего опасаться простым россиянам и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

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