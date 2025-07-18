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Стало известно, когда ГД может признать отягчающим использование VPN

Госдума может признать отягчающим обстоятельством использование VPN 22 июля
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Третье чтение законопроекта, предполагающего признание применения VPN отягчающим обстоятельством, пройдет в Госдуме 22 июля. Об этом сообщает ТАСС.

»Госдума 22 июля рассмотрит в III чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством использование VPN», — говорится в сообщении.

17 июля ГД приняла во втором чтении поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступлений. Корректировки предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Если закон примут, еще одним отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен или запрещен на территории России.

Как разъяснил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский, использование VPN на территории России не запрещено, поэтому оно никак не будет наказываться, появится штраф лишь за рекламу VPN-сервисов. Кроме того, россиян не будут подвергать штрафам за просмотр видео с интервью иноагентов.

Ранее в Госдуме заявили о возможной доработке закона о штрафах за поиск экстремистских материалов.

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