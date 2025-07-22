Обыски проходят в офисе Telegram-канала Baza

В офисе Baza проходят обыски, главред канала и сотрудники не выходят на связь

Силовики проводят обыски в офисе Telegram-канала Baza. Об этом сообщается в канале издания.

Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. В данный момент связи с ним нет.

Соседи Трифонова рассказали, что его увезли в неизвестном направлении. Коллеги, родственники и адвокаты не могут установить его местоположение.

После этого сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

С чем связаны обыски, пока неизвестно. По данным Baza, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела против полицейских по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

По данным ведомства, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты «незаконной передачи информации ограниченного доступа», которые впоследствии публиковались «на одном из каналов мессенджера Telegram». Предварительно, речь может идти о Baza.

Ранее силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Воронежа.