На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обыски проходят в офисе Telegram-канала Baza

В офисе Baza проходят обыски, главред канала и сотрудники не выходят на связь
true
true
true
close
Global Look Press

Силовики проводят обыски в офисе Telegram-канала Baza. Об этом сообщается в канале издания.

Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. В данный момент связи с ним нет.

Соседи Трифонова рассказали, что его увезли в неизвестном направлении. Коллеги, родственники и адвокаты не могут установить его местоположение.

После этого сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

С чем связаны обыски, пока неизвестно. По данным Baza, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела против полицейских по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

По данным ведомства, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты «незаконной передачи информации ограниченного доступа», которые впоследствии публиковались «на одном из каналов мессенджера Telegram». Предварительно, речь может идти о Baza.

Ранее силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Воронежа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами