В Москве против сотрудников полиции возбудили уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что после разглашения данных, информация распространялась в одном из каналов мессенджера Telegram. В рамках расследования были проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Силовики изъяли документы, имеющие причастность к расследованию.

На данный момент лица, причастные к передаче информации, устанавливаются.

Незадолго до этого в офисе Telegram-канала Baza прошли обыски. Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. В данный момент связи с ним нет.

После этого сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

Ранее силовики провели обыски у вице-губернатора Брянской области.