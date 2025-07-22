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Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры на юго-востоке Украины

Лысак: в Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.

«Поврежден инфраструктурный объект, произошел пожар», — поделился Лысак, уточнив, что повреждено государственное предприятие.

Он добавил, что еще в одном районе области были повреждены объекты инфраструктуры.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах, произошедших в городе, расположенном на юге Украины.

Также украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Сумах зафиксированы взрывы, произошедшие на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.

16 июля сообщалось, что командование украинской армии осуществило передислокацию нового специального подразделения главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) в Сумскую область. Отличительной особенностью данного подразделения является наличие на вооружении роботизированных комплексов. Источник ТАСС сообщил, что в район населенного пункта Алексеевка переброшено новое спецподразделение ГУР под названием «Ринос груп» (Rhinos Group), которое ранее не участвовало в боевых действиях. По имеющимся данным, подразделение оснащено в том числе наземными роботизированными комплексами различных типов.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

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