В Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Сумы зафиксированы взрывы, произошедшие на фоне действующей в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

В Telegram-канале вещателя опубликовано сообщение, гласящее: «В Сумах слышны взрывы».

Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях. Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не поступала.

16 июля сообщалось, что командование украинской армии осуществило передислокацию нового специального подразделения главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) в Сумскую область. Отличительной особенностью данного подразделения является наличие на вооружении роботизированных комплексов. Источник ТАСС сообщил, что в район населенного пункта Алексеевка переброшено новое спецподразделение ГУР под названием «Ринос груп» (Rhinos Group), которое ранее не участвовало в боевых действиях. По имеющимся данным, подразделение оснащено в том числе наземными роботизированными комплексами различных типов.

Ранее российские войска продвинулись к Сумам.