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В Одессе произошли взрывы

В Одессе на Украине произошла серия взрывов
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах, произошедших в городе, расположенном на юге Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — говорится в посте градоначальника.

Сообщается, что ранее воздушная тревога была отменена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В настоящее время в «красной» зоне, обозначающей наличие воздушной угрозы, находятся Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Кроме того, сирены продолжают звучать на территориях Запорожской области, контролируемых украинскими властями.

До этого в Киеве в результате удара был поражен цех, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Примечательно, что данный цех незадолго до этого посетил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Администрация города сообщила, что после серии ночных взрывов возникли пожары на складских территориях, расположенных в нескольких районах города, в частности, в Дарницком и Днепровском районах.

Ранее в Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

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