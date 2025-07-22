Адвокат одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» ушел добровольцем на СВО

РИА Новости: адвокат одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО

Адвокат Александр Ярин, который представлял интересы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова, ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила РИА Новости мать Касимова.

«Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова», — поделилась подробностями собеседница агентства.

Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина.

До этого стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе»‎ 4 августа. Заседание состоится в здании Мосгорсуда, оно пройдет в открытом режиме.

В предварительных слушаниях, которые прошли 21 июля, участвовали более 100 потерпевших. Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.

Нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в Москве произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в «Крокусе» прогремели взрывы и произошел пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести. Еще 609 человек получили травмы и ранения.

Исполнителей задержали в Брянской области на следующий день после теракта. Они пытались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».