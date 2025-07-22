На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» ушел добровольцем на СВО

РИА Новости: адвокат одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО
true
true
true
close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Адвокат Александр Ярин, который представлял интересы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова, ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила РИА Новости мать Касимова.

«Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова», — поделилась подробностями собеседница агентства.

Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина.

До этого стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе»‎ 4 августа. Заседание состоится в здании Мосгорсуда, оно пройдет в открытом режиме.

В предварительных слушаниях, которые прошли 21 июля, участвовали более 100 потерпевших. Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.

Нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в Москве произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в «Крокусе» прогремели взрывы и произошел пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести. Еще 609 человек получили травмы и ранения.

Исполнителей задержали в Брянской области на следующий день после теракта. Они пытались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами