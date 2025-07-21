Несколько фигурантов дела о теракте в «Крокусе»‎ попросили суд о прекращении преследования

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев - о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. - о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы - о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей»‎, — сказано в материале.

21 июля Второй Западный окружной военный суд начал предварительные слушания в отношении 19 фигурантов по делу. Как пишет агентство, заседание проходит в закрытом режиме, прилегающая территория суда оцеплена силовиками.

8 июля сообщалось, что уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило в военный суд для рассмотрения по существу.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан.

На следующей день после трагедии в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители нападения. ФСБ сообщала, что они собирались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».