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Названа дата рассмотрения дела «Крокуса»‎ по существу

РИА: суд 4 августа начнет рассматривать дело о теракте в «Крокусе»‎ по существу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе»‎. Об этом пишет РИА Новости.

«Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда»‎, — сказали агентству в пресс-службе инстанции.

Заседание пройдет в открытом режиме, уточнили в суде.

В предварительных слушаниях, прошедших 21 июля участвовали 115 потерпевших.

До этого ТАСС выяснило, что четверо фигурантов дела попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан.

На следующий день после трагедии в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители нападения. ФСБ сообщала, что они собирались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».

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