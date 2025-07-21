Названа дата рассмотрения дела «Крокуса»‎ по существу

Второй западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе». Об этом пишет РИА Новости.
«Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда», — сказали агентству в пресс-службе инстанции.
Заседание пройдет в открытом режиме, уточнили в суде.
В предварительных слушаниях, прошедших 21 июля участвовали 115 потерпевших.
До этого ТАСС выяснило, что четверо фигурантов дела попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.
Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан.
На следующий день после трагедии в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители нападения. ФСБ сообщала, что они собирались перейти российско-украинскую границу.
Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».