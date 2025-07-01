Генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе»

Ущерб, причиненный в результате теракта в «Крокус Сити Холле», составляет 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести», — говорится в заявлении.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось около года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Среди 19 фигурантов – как непосредственные исполнители нападения, так и их пособники. При этом расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической группы продолжается.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе».