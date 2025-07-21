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В предварительном слушании по делу о теракте в «‎Крокусе» участвуют более 100 потерпевших

РИА: в первом заседании по делу «‎Крокуса» участвуют 115 пострадавших
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В предварительном слушании по уголовному делу о теракте в «‎Крокусе» участвуют 115 потерпевших. Об этом пишет РИА Новости.

«Прибыли 115 потерпевших», — сказали агентству.

До этого ТАСС писало, что четверо фигурантов дела попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.

21 июля Второй Западный окружной военный суд начал предварительные слушания в отношении 19 фигурантов по делу. Как сообщали СМИ, заседание проходит в закрытом режиме, прилегающая территория суда оцеплена силовиками.

8 июля стало известно, что уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило в военный суд для рассмотрения по существу.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан.

На следующей день после трагедии в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители нападения. ФСБ сообщала, что они собирались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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