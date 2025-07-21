В регионах РФ могут появиться центры охраны репродуктивного здоровья подростков

Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства внес проект постановления по итогам правительственного часа на тему «О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации», который прошел 16 июля 2025 года.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции», — говорится в тексте документа.

До этого генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что решить демографический вопрос в России можно тремя путями: увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции.

Ранее Путин назвал минимальную рождаемость, которой нужно добиться.