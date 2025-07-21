В России назвали действенный способ повысить рождаемость

Ипотечный долг нужно списывать частично или полностью при рождении детей. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Он отметил, что без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости.

«Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина», — подчеркнул Гибатдинов.

По его словам, одним из разумных шагов станет разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей вплоть до полного погашения.

Кроме того, сенатор предложил внедрить возможность приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса. Ведь в настоящее время маткапитала нередко не хватает, чтобы покрыть его. Такая ситуация приводит к тому, что семьи откладывают рождение детей.

Также Гибатдинов заявил о необходимости мягко прививать людям семейные ценности.

«Семья с детьми должна восприниматься как норма и представляться в общественном сознании как самый лучший способ внутреннего развития», — отметил он.

До этого генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что решить демографический вопрос в России можно тремя путями: увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции.

Ранее Путин назвал минимальную рождаемость, которой нужно добиться.