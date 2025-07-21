«Кто должен ловить бабушек?» В Госдуме не поддержали запрет на кормление животных возле домов

Идея запретить кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами и больницами нереализуема, поскольку ее невозможно администрировать. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, отметив, что никакие органы не будут заниматься поимкой и наказанием бабушек, кормящих котов.

«Есть вещи, которые можно администрировать — например, человек проехал на красный свет, а камера его запечатлела или сотрудник автоинспекции его поймал и оштрафовал. Подкармливают в основном кошек, занимаются этим и бабулечки сердобольные, которые спускаются просто в подвал, или выходят к подъезду и ставят водичку, еду, и люди вполне себе обеспеченные. Если бы этот запрет был принят, как бы эту норму администрировали? Давайте [скажем] на опыте тех регионов, кто это уже пытался сделать — никак. Кто должен ловить бабушек у подъездов или студентов на улице, которые в тарелочку наложили этот корм? Полиция, органы местной власти этим заниматься не будут. Никто этим заниматься не будет. Эта норма не администрируемая в первую очередь из-за того, что некому следить, некому ловить и некому штрафовать», — сказал он.

Депутат уточнил, что инициативу уже пытались вводить в некоторых регионах, но каждый раз она была негативно воспринята гражданами.

«Почему это было отменено в тех регионах, которые пытались это вводить, — это встречало дикое неприятие со стороны граждан. Бабушка, которая пошла, спустилась в подвал, покормила этих своих котов несчастных реализует некую потребность в гуманизме, с ее точки зрения. Во-вторых, она понимает, что если она этого не сделает, и котов по какой-то причине не будет в этом подвале, то в этом подвале будут крысы. У нас есть целые регионы, где это традиция, укоренившаяся десятилетиями — Санкт-Петербург, например. Просто сверните с туристического маршрута в питерские дворы — возле каждого подъезда стоит тарелочка с водичкой, тарелочка с едой аккуратно, никто не мусорит. Как людям можно это запретить?» — добавил он.

Бурматов назвал инициативу нереализуемой и подчеркнул, что подкармливающим животных гражданам «не о чем переживать».

«В соответствии с действующим законодательством, если у человека есть желание это дело запретить, это уже можно сделать. Представьте подъезд, где кто-то подкармливает бездомных кошек, и люди решили на собрании собственников, что у них это неприемлемо. Так, если собрание собственников жилья примет такое решение, управляющая компания обязана будет это все убирать, потому что это их общая домовая собственность — подъезд, подвал, лестничные клетки. В том виде, в котором предложили коллеги, инициатива нереализуема. Я думаю, что инициативу они внесут, но скорее всего, она получит отрицательные отзывы со стороны правительства, со стороны других структур, кто готовит заключения на проекты законов. Поэтому тем, кто кормит котиков сейчас возле подъездов, пока не о чем переживать», — заключил он.

21 июля стало известно, что члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными подготовили законопроект, который запрещает кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Депутат Александр Спиридонов пояснял, что представительствам регионов России будет дано право регулировать перечень запрещенных мест для кормления самостоятельно. Законопроект планируется отправиться на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее в РФ предложили в 20 раз поднять штрафы за нарушение требований к содержанию животных.