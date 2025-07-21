В России предложили запретить кормить животных рядом с жилыми домами

Депутаты Государственной думы (ГД) подготовили законопроект, который запрещает кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Об этом сообщает РБК.

Инициаторами законопроекта выступили члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными.

По словам депутата Александра Спиридонова, один из законопроектов запрещает кормить животных возле зданий и сооружений медицинских организаций, в том числе санитарно-курортных и аптечных организаций и других объектов социального назначения. При этом представительствам регионов России, по его словам, будет дано право регулировать перечень запрещенных мест для кормления самостоятельно.

В ходе заседания парламентарии обратили внимание на то, что в списке, предложенном инициаторами проекта, нет жилых домов. Депутаты решили включить в список придомовые территории. В итоге было предложено внести все предложения по формулировкам законопроекта до 22 июля, а потом отправить его на рассмотрение в Госдуму.

До этого правительство России поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз повысить штрафы за нарушения правил содержания животных. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юридических.

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