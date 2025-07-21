Жителя Алтайского края арестовали по делу об оправдании терроризма

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Новоалтайска по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае 2024 года молодой человек опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий высказывания, трактуемые как оправдание терроризма. В ходе оперативных мероприятий сотрудники регионального управления ФСБ также установили, что подозреваемый самостоятельно изготовил взрывное устройство.

По ходатайству следствия суд арестовал молодого человека. Сейчас ведется сбор доказательств, решается вопрос о предъявлении обвинения.

В июне Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии художницу Ирину Измайлову по делу о государственной измене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. По данным ФСБ России, женщину в 2022 году завербовали украинские спецслужбы в Молдавии. Они угрожали россиянке насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. В итоге жительница Самары согласилась изготовить в домашних условиях взрывчатое вещество.

Ранее прокурор потребовал 18 лет тюрьмы для Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма.