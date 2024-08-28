Художницу обвинили в госизмене за изготовление взрывчатки для украинских спецслужб

Самарской художнице, которая изготовила взрывчатку под угрозами украинских спецслужб, предъявили обвинение в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгению Рыжкову.

В 2022 году Ирина Измайлова проводила отпуск в Кишиневе, где познакомилась с группой лиц, среди которых оказались представители украинских спецслужб. Они запугали россиянку и стали угрожать ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины. В итоге жительница Самары согласилась изготовить в домашних условиях взрывчатое вещество, но потом одумалась и уничтожила его.

В августе прошлого года дома у Измайловой прошли обыски. Силовики изъяли стол, на котором женщина изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. Затем против художницы возбудили уголовное дело, вину в изготовлении взрывчатых веществ она признала, но затем следователи заподозрили Измайлову в государственной измене и хранении взрывчатки. По новым статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.

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