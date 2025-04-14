Раскрыты детали по делу художницы, завербованной Киевом в Молдавии

Прения сторон в суде по делу художницы Ирины Измайловой, обвиняемой в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ по заданию украинских спецслужб, могут состояться в среду. Об этом рассказала РИА Новости ее адвокат Евгения Рыжкова.

«У нас закрытый процесс. Прения должны были быть на прошлой неделе, но они не состоялись. Гособвинитель просил откладывать (заседание. — «Газета.Ru»). Теоретически они могут состояться в среду», — сообщила Рыжкова.

По данным ФСБ, Измайлову в 2022 году завербовали украинские спецслужбы в Молдавии. Они угрожали ей насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине.

Адвокат художницы отметила, что ее подзащитная признает вину только в изготовлении взрывчатых веществ. При этом защитница подсудимой подчеркивает, что в августе прошлого года та одумалась и уничтожила изготовленную ею же взрывчатку.

По данным из открытых источников, у Измайловой была своя художественная мастерская. В соцсетях она публиковала иллюстрации и портреты.

До этого россиянин по фамилии Окрушко на допросе рассказал, как был завербован украинскими спецслужбами. В сентябре 2022 года мужчина скрывался от частичной мобилизации в Молдавии. Там украинцы привлекли его к сотрудничеству, обещая денежное вознаграждение и украинское гражданство.

По заданию куратора мужчина устроился на Куйбышевский НПЗ и устроил там взрыв. После содеянного он хотел скрыться в Турции, но был задержан ФСБ.

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