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Прокурор потребовал 18 лет тюрьмы для Акунина

Прокурор потребовал осудить писателя Акунина на 18 лет за оправдание терроризма
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная обвинительница потребовала осудить писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на 18 лет за оправдание терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Прокурор заявила, что первые четыре года заключения писатель должен провести в тюрьме, а еще 14 лет — в колонии строгого режима. Также она предложила оштрафовать Акунина на 400 тыс. рублей.

До этого стало известно, что поводом для возбуждения дела в отношении Акунина стал его разговор с пранкерами Вованом и Лексусом.

Писатель проживает за границей с 2014 года. Сейчас ему 69 лет.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными. В январе 2024 года Акунин был объявлен иноагентом.

Против Акунина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии России). Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Акунин назвал неинтересной новость о уголовном деле против него.

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