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В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену

Суд в Самаре дал 20 лет колонии художнице за госизмену и изготовление взрывчатки
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Shutterstock

Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии художницу Ирину Измайлову по делу о государственной измене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ее адвокат Евгения Рыжкова.

«Да, вынесен приговор. 20 лет лишения свободы, 1 год и 6 месяцев ограничения свободы», — сказала защитница.

По словам юриста, суд также назначил ее клиентке штраф в размере 250 тысяч рублей.

Как рассказала адвокат, ее подопечную признали виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ). Рыжкова заявила о намерении обжаловать приговор.

По данным ФСБ России, Измайлову в 2022 году завербовали украинские спецслужбы в Молдавии. Они угрожали россиянке насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. В итоге жительница Самары согласилась изготовить в домашних условиях взрывчатое вещество.

В сентябре 2023 года Измайлову задержали. Адвокат художницы заявляла, что ее подзащитная признает вину только в изготовлении взрывчатых веществ. При этом юрист подчеркивала, что в августе прошлого года та одумалась и уничтожила изготовленную ею же взрывчатку.

По данным из открытых источников, у Измайловой была своя художественная мастерская. В соцсетях она публиковала иллюстрации и портреты.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

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