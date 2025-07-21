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Власти Турции отреагировали на сообщения о риске заражения опасной бактерией

Минздрав Турции не получал сообщений о заболеваниях из-за опасных бактерий
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Mustafa Kaya/Global Look Press

В министерстве здравоохранения Турции прокомментировали публикации СМИ о риске заражения бактерией Vibrio у берегов республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщений о случаях заболевания вследствие заражения бактериями не поступало», — заявили в турецком министерстве.

До этого газета Milliyet со ссылкой на специалистов медицинского центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что в Турции существует риск заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. По словам уролога Угура Аферина, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что к этим сообщениям СМИ нужно отнестись серьезно – при первых признаках болезни, в том числе появлении гноя в ранах, нужно срочно обратиться к врачу, так как после заражения вибрионами счет идет на часы.

Ранее ученые узнали, когда люди начали заражаться болезнями от животных.

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