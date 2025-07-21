«Бежать на капельницу!»: экспертов напугали обнаруженные в Турции вибрионы

В Турции обнаружили бактерии Vibrio, вызывающие серьезные заболевания, включая холеру. К этим сообщениям нужно отнестись серьезно – при первых признаках болезни, в том числе появлении гноя в ранах, нужно срочно обратиться к врачу, так как после заражения вибрионами счет идет на часы, предупредил в беседе с НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, вибрионы делятся на несколько видов, вызывая разные заболевания – как легкие, так и тяжелые. Активнее они размножаются летом – в прудах, море, на теплых курортах.

«Вибрионы могут проникать в человека либо через рот с морской водой, либо через раны и царапины. Они могут вызывать довольно тяжелые нагноения и стандартные кишечные заболевания, сопровождающиеся диареей, лихорадкой, обезвоживанием и температурой», — рассказал врач, подчеркнув, что при первых симптомах заболевания нужно срочно обратиться в больницу.

По его словам, спешить с обращением к врачу следует при малейшем нагноении ран, особенно если речь идет о ребенке. Зачастую в этих случаях счет идет на часы, так как у детей симптоматика развивается в ускоренном режиме, а слишком поздно принятые меры грозят летальным исходом.

«Поэтому надо бежать, ставить капельницы и делать анализы», — подчеркнул врач.

Жемчугов также призвал россиян питаться только проверенной едой в привычным ресторанах и кафе, не покупать уличную еду и не пить непроверенную воду. Что касается других мер, то после выявления бактерий санэпидслужбы должны взять пляжи под наблюдение, регулярно проводить анализы воды и сообщать о результатах отдыхающим, заключил специалист.

Напомним, турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. Уточняется, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Особую опасность, как отметил специалист, представляют контакты морской воды с открытыми ранами – некоторые штаммы, в частности Vibrio vulnificus, могут вызывать опасные инфекции кожи, включая некротизирующий фасциит, известный как «бактерия, поедающая плоть».

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