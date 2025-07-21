В Госдуме выступили за введение компенсаций за затопленные машины

RT: в ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили

Депутаты Государственной думы РФ от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации для граждан, чьи автомобили оказались затоплены из-за ливней. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, парламентарии выступили за включение соответствующего пункта в полисы ОСАГО.

21 июля Городское хозяйство Москвы сообщило, что ночью и утром в некоторых районах российской столицы выпала месячная норма осадков. Климатической нормой считается выпадение 85 мм осадков в месяц, при этом в Зеленоградском административном округе этот показатель достиг 91 мм. Также специалисты предупредили жителей об усилении ветра до 15 м/с.

На фоне ливней затопленным оказался Шмитовский проезд в Пресненском районе. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры с места событий, на которых запечатлен застрявший в глубокой луже автомобиль скорой помощи.

В подмосковном городе Одинцово сняли на видео сразу несколько машин, ушедших под воду из-за ливня. Транспортные средства затопило до уровня лобового стекла.

Ранее в Москве затопило жилой комплекс премиум-класса.