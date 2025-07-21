Машина скорой помощи застряла на затопленной дороге в центре Москвы

Автомобиль скорой помощи застрял в глубокой луже после сильного дождя Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На Пресне затопило Шмитовский проезд. В водную ловушку попал автомобиль медиков», — сообщает канал.

Судя по видео, автомобиль скорой помощи находится в воде по решетку радиатора. У машины работают спецсигнлы и аварийная сигнализация. Покинули медики и водитель машину, неизвестно. Также не сообщается, перевозил ли автомобиль пациента.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее в Москве затопило дороги после сильного ливня.