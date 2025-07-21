В Подмосковье автомобили ушли под воду после ливня и попали на видео

В Одинцово машины ушли под воду и попали на видео

В Подмосковье в результате ливня автомобили ушли под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»

«Машины ушли под воду в Одинцово», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что множество автомобилей оказались затоплены до уровня лобового стекля.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее стало известно, когда закончится дождь в Москве.