В Подмосковье автомобили ушли под воду после ливня и попали на видео

В Подмосковье в результате ливня автомобили ушли под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»
«Машины ушли под воду в Одинцово», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что множество автомобилей оказались затоплены до уровня лобового стекля.
До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.
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