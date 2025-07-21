Жилой комплекс премиум-класса в Москве затопило водой

Московский жилой комплекс премиум-класса «Садовые кварталы» от одноименного застройщика затопило водой. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы», сославшись на видео очевидцев.

На кадрах видео видно, что вода проникла в лифт и подъезд. Вода стекает с потолка, будто в помещении идет дождь.

Жилой комплекс «Садовые кварталы» реализован как проект премиум-класса в сердце Хамовников, по адресу улица Усачева, 10–15 и улица Ефремова. Это монолитно-кирпичные корпуса 5–17 этажей с квартирами площадью от ≈61 до свыше 300 кв. м, высотой потолков от 3 до 4,5 м.

Все квартиры выставлены на рынке через агентства и частных продавцов — предложений около 200–204 лотов. Наиболее доступные лоты — студии и небольшие квартиры от примерно 84,9–110 млн рублей. Средний ценовой сегмент — квартиры площадью от 100 до 150 кв. м стоят около 200–280 млн рублей. Более крупные лоты (4–6 комнат, 200–300 кв. м) стоят уже от 300 млн и до 500–825 млн рублей, особенно если это пентхаусы или квартиры с готовой отделкой.

Застройщик жилого комплекса, АО «Садовые кварталы», входит в группу компаний «Интеко».

Ночные и утренние ливни с 20 на 21 июля обрушили на Москву до 47–91 мм осадков — это месячная норма за пару часов, что привело к подтоплениям во дворах, на улицах, в метро и подземных переходах. Уже сегодня, 21 июля, по данным VDNKh, к девяти утра выпало 33 % нормы июля — примерно 30–33 мм осадков.

Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней, гроз и ветра до 15 м/с. До вечера 21 июля синоптики ожидают новые осадки, грозу, ветер и местами град.

Ранее петербурженка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы.