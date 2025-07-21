Москвичей предупредили об усилении ветра на фоне ливней

Скорость порывов ветра в российской столице, где продолжаются ливни, достигла 15 м/с. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.

«Из-за непогоды в городе зафиксированы случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья», — говорится в заявлении.

На этом фоне Городское хозяйство Москвы призвало жителей и гостей столицы быть предельно осторожными, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В ночь на 21 июля и в утренние часы в российской столице выпала месячная норма осадков. Климатической нормой считается выпадение 85 мм осадков в месяц, при этом в Зеленоградском административном округе этот показатель достиг 91 мм. Чуть меньше осадков — до 71 мм — выпало в Северо-Восточном административном округе, рассказали в Городском хозяйстве Москвы. В Восточном административном округе выпало 50 мм осадков, в Северном административном округе — 47 мм.

В подмосковном городе Одинцово стоявшие на улице автомобили в результате ливня ушли под воду. Множество машин оказались затоплены до уровня лобового стекла, о чем свидетельствует снятое местными жителями видео.

Ранее машина скорой помощи застряла на затопленной дороге в центре Москвы.