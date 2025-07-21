На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили об усилении ветра на фоне ливней

Скорость порывов ветра в Москве на фоне ливней достигла 15 м/с
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Скорость порывов ветра в российской столице, где продолжаются ливни, достигла 15 м/с. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.

«Из-за непогоды в городе зафиксированы случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья», — говорится в заявлении.

На этом фоне Городское хозяйство Москвы призвало жителей и гостей столицы быть предельно осторожными, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В ночь на 21 июля и в утренние часы в российской столице выпала месячная норма осадков. Климатической нормой считается выпадение 85 мм осадков в месяц, при этом в Зеленоградском административном округе этот показатель достиг 91 мм. Чуть меньше осадков — до 71 мм — выпало в Северо-Восточном административном округе, рассказали в Городском хозяйстве Москвы. В Восточном административном округе выпало 50 мм осадков, в Северном административном округе — 47 мм.

В подмосковном городе Одинцово стоявшие на улице автомобили в результате ливня ушли под воду. Множество машин оказались затоплены до уровня лобового стекла, о чем свидетельствует снятое местными жителями видео.

Ранее машина скорой помощи застряла на затопленной дороге в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами