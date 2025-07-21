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В аэропорту Шереметьево отменили план «Ковер»

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов
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Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

«Режим «КОВЕР» снят», — говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту вводили примерно на 20 минут.

До этого представители аэропорта Шереметьево порекомендовали пассажирам пользоваться «Аэроэкспрессом» и приезжать в аэропорт заранее из-за ливня в Москве. В публикации отмечается, что на дорогах Москвы и Московской области складывается неблагоприятная ситуация на дорогах из-за погодных условий. В связи с этим пассажиров попросили приезжать в зону вылета заблаговременно.

В ночь на 21 июля в трех московских аэропортах — Шереметьево, Жуковский и Домодедововвели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Минобороны РФ, ночью над российскими регионами сбили 74 украинских беспилотника. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе.

Ранее стало известно, когда запустят рейсы из Казани и Екатеринбурга в Геленджик.

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