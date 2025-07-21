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За ночь силы ПВО уничтожили более 70 дронов, летевших на регионы России

Минобороны: средства ПВО сбили 74 украинских дрона над регионами России за ночь
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 74 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, наибольшее число целей — 23 дрона — было сбито в Московском регионе, в том числе 15 аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. Кроме того, 14 беспилотников ликвидировали в небе над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской, четыре — над Тульской и еще один — над Липецкой областью.

Этой ночью обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области. Огонь охватил кровлю зданий вокзального комплекса. Дополнительно загорелся цветочный магазин в том же населенном пункте. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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Атаки БПЛА на Россию
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