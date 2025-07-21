В московском аэропорту сообщили об увеличении времени обслуживания пассажиров

Пресс-служба Шереметьево: время обслуживания пассажиров может быть увеличено

Время обслуживания пассажиров в московском аэропорту Шереметьево может быть увеличено. Об этом предупредила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в настоящее время Шереметьево работает в штатном режиме. При этом авиакомпаниям приходится корректировать расписание полетов из-за вводимых до этого ограничений на использование воздушного пространства.

«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что все службы аэропорта и авиакомпании работают в усиленном режиме. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы нормализовать график отправки и прибытия самолетов.

В ночь на 21 июля в трех московских аэропортах — Шереметьево, Жуковский и Домодедово — ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.