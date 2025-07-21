Стало известно, когда запустят рейсы из Казани и Екатеринбурга в Геленджик

Red Wings запустит рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга с начала августа

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга с начала августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Red Wings открыла продажи на прямые рейсы в Геленджик», — пояснили в авиакомпании.

Отмечается, что из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Геленджик, начиная с 6 августа, из Екатеринбурга — с 8 августа.

До этого актер и певец Станислав Ярушин заснял первый рейс, прибывший в аэропорт Геленджика после его закрытия в 2022 году.

18 июля первый за три года рейс по маршруту Москва — Геленджик приземлился в аэропорту назначения. РИА Новости писало, что рейс из аэропорта «Шереметьево» был загружен примерно на 95% — 175 из 183 кресел были заняты. Время перелета составило около четырех часов. Сообщается, что минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.