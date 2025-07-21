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Москвичам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» из-за ливня

Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться «Аэроэкспрессом» из-за дождя
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Представители аэропорта Шереметьево порекомендовали пассажирам пользоваться «Аэроэкспрессом» и приезжать в аэропорт заранее из-за ливня в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Вследствие текущей дорожной ситуации наиболее надёжным способом добраться до аэропорта Шереметьево является поезд Аэроэкспресс», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на дорогах Москвы и Московской области складывается неблагоприятная ситуация на дорогах из-за погодных условий. В связи с этим пассажиров попросили приезжать в зону вылета заблаговременно.

До этого в столичной Госавтоинспекции сообщили, что юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Движение автотранспорта на данном участке было приостановлено.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы добавили, что сильный дождь, который 21 июля начался в Москве, закончится только вечером. По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее в Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам.

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