В Испании не нашли ничего подозрительного в смерти экс-сотрудника МВД Украины

Гражданская гвардия Испании не выявила ничего подозрительного в обстоятельствах смерти бывшего сотрудника министерства внутренних дел и национальной гвардии Украины Игоря Грушевского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе провинциальных правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, все указывает на несчастный случай или «естественные причины смерти», нет ничего такого, что свидетельствовало бы о чей-либо причастности к произошедшему.

Грушевского нашли мертвым в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе.

По данным El Espanol, Грушевского нашли мертвым рядом с местом, где в феврале 2024 года убили бывшего российского пилота Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем перебежчик пропал из публичного поля.

Ранее украинский военком насмерть забил отказника.