В Киеве сочли перебежчика Кузьминова виновным в собственном устранении

В Киеве сочли экс-пилота РФ Максима Кузьминова виновным в собственном убийстве. Об этом пишет Politico.

«Кузьминов хотел денег, поэтому он их получил. <...> Мы дали ему полмиллиона долларов. На Украине он был бы под защитой, но однажды он пришел и сказал [нам], что хочет уехать за границу», — рассказал изданию сотрудник украинской разведки.

Отмечается, что в Испании бывший летчик жил в районе, где проживают многие эмигранты из РФ и Украины. Предполагается, что его устранение могло быть организовано при помощи местных криминальных группировок.

По версии издания, 13 февраля 2024 года угнавший российский вертолет Ми-8 пилот был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. После убийства неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли машину в 20 км от города.

11 ноября CBS News сообщило, что тело перебежчика Кузьминова похоронили в безымянной могиле.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода, а затем пропал из публичного поля.

Ранее сообщалось, что в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть раз.