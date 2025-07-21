В Испании нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины

МИД Украины: в Испании экс-чиновник МВД Грушевский был найден мертвым в бассейне

В Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Украины.

По данным ведомства, мужчина утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Другие подробности инцидента неизвестны.

Как пишет El Espanol, этот инцидент произошел рядом с местом, где в феврале 2024 года убилибывшего российского пилота Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8.

После убийства неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли авто в 20 км от города.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем перебежчик пропал из публичного поля.

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