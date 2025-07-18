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Украинский военком насмерть забил отказника

Украинского военкома арестовали за убийство мобилизованного отказника в Киеве
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Украинский военком насмерть забил мобилизованного отказника в киевском ТЦК. Об этом пишет украинская «Судебно-юридическая газета».

Инцидент произошел еще в мае. Погибшего юношу пытались направить в две учебные части, но ему два раза отказали в приеме из-за травмы бедра и варикоза.

Сообщается, что по дороге из учебной части отказник употребил энергетический напиток и начал вести себя неадекватно. В ответ сотрудник ТЦК стал избивать его с применением электрошокера, нанося удары по лицу и голове и прыгая у него на груди. Когда бус ТЦК доехал до Киева, пострадавший уже не двигался. Его оставили на улице, не оказав медицинской помощи, после чего безжизненное тело призывника нашли прохожие. Он умер от комплексной травмы головы и грудной клетки.

Подозреваемому в убийстве грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Одессе сотрудник ТЦК распылил баллончик в лицо защитившей мужчину женщине. Какие травмы она получила, не уточняется.

Ранее на Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе.

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