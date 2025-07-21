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Аэропорт Нижнего Новгорода прекратил прием и отправку рейсов

В Росавиации сообщили, что в Нижнем Новгороде ограничили работу аэропорта
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Роман Владимиров/РИА Новости

В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта Стригино для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 2:10.

В Московском регионе аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево тоже временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Это произошло на фоне сообщений столичного мэра Сергея Собянина о налетах БПЛА на Москву.

Вчера в столичных аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

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