«Пытаюсь улететь, пока без результатов»: московские аэропорты встали из-за атак БПЛА

В московских аэропортах снова коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19-20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

134 самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенных в московских аэропортах 19 и 20 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Больше всего бортов — 78 — перенаправили из Шереметьево. На запасных аэродромах также приземлились 45 лайнеров, летевших во Внуково, восемь — в Домодедово и три, которые направлялись в Жуковский.

Часть самолетов, перенаправленных из столицы, принял питерский аэропорт Пулково. При этом в самой авиагавани, по данным ТАСС, были отменены более 20 рейсов на вылет и около 30 на прилет, еще порядка 20 — задержаны. Как пишет Ura.ru, в основном проблемы возникли с бортами, направляющимися в Москву. Однако есть задержки на вылет и в другие города — Новосибирск, Калининград, Саратов, Самара, Ярославль и Киров.

Аналогичная ситуация сложилась в калининградском Храброво: там вовремя не вылетел борт в столицу.

В самой Москве, по данным Mash, за ночь с 19 на 20 июля были задержаны 160 рейсов, отменен 31.

«В Шереметьево — задержаны 108, отменены 29, в Домодедово — 20 и 2, во Внуково — 31 рейс задержан», — говорилось в публикации Telegram-канала.

Из-за ограничений очереди также скопились в аэропорту Стамбула. Некоторые пассажиры сообщили «Осторожно, новости», что часть рейсов была отменена, людям сказали забирать багаж и переоформлять билеты. Кроме этого, авиакомпания Turkish Airlines перенаправила в Стамбул самолет, летевший в Москву из Антальи, так как борт не смогли принять в Пулково, и отменила сразу несколько рейсов из Внуково.

«Победа» в связи с ограничения также сообщила о корректировках в расписании.

«Пытаюсь улететь, пока без результатов»

Из-за закрытия московских аэропортов многие пассажиры были вынуждены ждать вылета больше 10 часов. Так, один из них рассказал Readovka, что его рейс из Пулково в столицу задержали больше чем на 14 часов.

«Пытаюсь улететь, пока без результатов. Людей выгружали из самолетов без какой-либо информации. Экипажи никого не информировали вообще ни о чем», — заявил мужчина, отметив, что представители авиакомпании вышли к пассажирам только около семи утра.

Он также добавил, что людям с его рейса повезло, и им выдали питание, тогда как другие авиакомпании так и не накормили ожидающих вылет пассажиров.

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В московских аэропортах люди были вынуждены спать на полу, дожидаясь своих самолетов. Кроме этого, во Внуково образовалась очередь на паспортном контроле. Как сообщил «Осторожно Media», больше 100 человек, чьи рейсы отменили, не могли выйти из аэропорта, так как на проверку документов работало только одно окно.

В Шереметьево пассажиры авиакомпании «Победа», которые должны были вылететь в Минеральные воды 19 июля, также попытались заблокировать посадку других людей на самолет, следовавший по тому же направлению. Пассажиры требовали объяснить, почему вылет борта 20 июля состоялся по расписанию, тогда как они ждут посадку с 19-го. В итоге их рейс приземлился в Минводах спустя почти 20 часов после задержки.

Ограничения в московских аэропортах за последние два дня вводились неоднократно. Шереметьево приостанавливал работу восемь раз, Внуково — пять, Домодедово — четыре, Жуковский — два. За это время, как сообщил мэр Москвы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 40 беспилотников над Московским регионом.