Москву атаковал седьмой БПЛА за ночь

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Согласно постам мэра города, в ночь на 21 июля столицу пытались атаковать уже семь БПЛА. Налеты были зафиксированы в период с 23:56 до 1:54.

Накануне в московских аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом десятки БПЛА.

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.