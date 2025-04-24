Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправку рейсов

В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 2:50 аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы. Персонал воздушной гавани принимает все меры, чтобы позаботиться о безопасности полетов.

До этого была приостановлена деятельность аэропортов Жуковский и Калуга. Вылет и отправка самолетов тоже были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры. В Жуковском не было рейсов с 1:00 до 2:39, а в Калуге — с 00:45 до 2:39. В это время на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в первую воздушную гавань.

Ранее самолет со спецпосланником Трампа вылетел в сторону Москвы.