Средства ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Собянин заявил об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), державших курс на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

На фоне угрозы атаки БПЛА в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения на полеты самолетов. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 13:02 Собянин писал об уничтожении одного БПЛА, который двигался в сторону столицы.

В период с 8:10 по 12:00 в Подмосковье были перехвачены еще семь беспилотников, пять из которых летели к Москве.

Кроме того, в ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.