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Пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео

SHOT опубликовал видео с пролетевшим в районе Дмитрова беспилотником ВСУ
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В интернете появились кадры с пролетевшим под Москвой тяжелым беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый». Роликом поделился SHOT в Telegram-канале.

На видео, снятом в районе подмосковного Дмитрова, видно беспилотник самолетного типа с характерным звуком двигателя.

Ночью 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на российскую столицу.

На фоне этого ограничения на работу вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Утром 18 июля министерство обороны России сообщило, что прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 73 беспилотника ВСУ. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31, еще 17 уничтожили в Орловской области. Над Московским регионом средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников, из них три направлялись к столице.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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