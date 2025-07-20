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Силы ПВО России сбили летевший на Москву дрон

Собянин заявил о перехвате еще одного дрона, летевшего к Москве
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник, державший курс на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

В период с 8:10 по 12:00 в Подмосковье были перехвачены еще семь беспилотников, пять из которых летели к Москве.

Кроме того, в ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

На фоне атак ночью на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из которых 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00). Утром 20 июля в Шереметьево дважды вводились ограничения на прием и выпуск рейсов — они допускались только после согласования с силовиками.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.

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