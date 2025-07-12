Появилось видео, как мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту

Опубликовано видео из аэропорта Италии, где мужчину засосало в двигатель самолета. Об этом пишет Рен-ТВ в Telegram-канале.

«‎На кадрах видно, как прибывший в аэропорт без билета 35-летний строитель убегал от сотрудников после прохождения контроля и попал во вращающийся на огромной скорости двигатель», — сказано в посте.

8 июля сообщалось, что международный аэропорт Италии Милан-Бергамо был временно закрыт из-за несчастного случая на взлетно-посадочной полосе. По предварительной информации, мужчина взломал одну из дверей в зоне выдачи багажа. После этого он выбежал на полосу и оказался на пути самолета, готовящегося к взлету. В результате неизвестный попал в крутящиеся на огромной скорости лопасти самолетного двигателя.

Зачем мужчина выбежал на полосу, не сообщается. После этого инцидента воздушное судно потеряло управление, но пилот смог вырулить и вовремя остановить движение самолета. Никто из находящихся на борту людей не пострадал. На время аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.