Внуково и Шереметьево возобновили работу

Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения», — написал он.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко заявил, что из-за ограничений в аэропортах тоже находится в самолете уже несколько часов. В каком именно аэропорту он находится, чиновник не уточнил.

20 июля в 12:30 (мск) в Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения во Внуково были введены в 9:30 (мск).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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